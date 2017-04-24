В НАТО заявили о непоколебимой поддержке Украины

Глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников уверяет в непоколебимой поддержке Альянса Украины.

Об этом он заявил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, открывая XVII международную неделю НАТО на тему: «НАТО после Варшавского саммита», сообщает пресс-служба Минобороны.

«Мероприятие (неделя НАТО – УНИАН) является еще одним подтверждением того, что поддержка Альянса Украины остается непоколебимой. Мы продолжаем принимать меры для осуществления оборонных реформ. Сотрудничество с Национальным университетом обороны Украины является главной предпосылкой реформирования в секторе безопасности и обороны, потому что в системных реформах прежде всего нужны изменения мировоззрения», - заявил Винников.

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«Программа международной недели приспособлена специально к интересам и потребностям аудитории, большинство в которой составляют офицеры украинских Вооруженных сил, нынешние и будущие руководители высокого уровня, - подчеркнул он.