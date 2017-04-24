Суд отказал семье Царева в выселении переселенцев из ее имения под Днепром

Суд Днепропетровского района Днепропетровской области отказал сыну бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева Максиму в исковом заявлении о выселении семей вынужденных переселенцев из имения Царевих, расположенного в селе Старые Кодаки под Днепром.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд Днепропетровского района области принял сегодня, 24 апреля.

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При этом ни Максима Царева, ни его представителей на судебном заседании не было.

Сын экс-регионала подал иск отдельно на семью переселенца из Донбасса Владимира Моисеева, который якобы препятствует в приближении к дому.

Как заявил на суде адвокат Моисеева Виталий Дорохин, сейчас его подзащитный сам выселился из дома Царевих и проживает в Соборном районе Днепра.

Еще 5 семей переселенцев из Донецкой и Луганской областей продолжают жить в поместье семьи экс-регионала.

Будет ли подавать сын Царева новые иски в суд в отношении других семей переселенцев пока неизвестно.

Напомним, летом 2014 года, после бегства экс-регионала Олега Царева из Украины, в 4-этажном доме якобы с согласия его супруги поселились 6 семей вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. В 2015 году сын экс-регионала подал на переселенцев в суд.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что начала процедуру заочного осуждения экс-депутата ВР Царева.

В марте 2016 года ГПУ направила дело в отношении Царева в суд. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя.

Царев объявлен в розыск.