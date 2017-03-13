Старт рассмотрения дела в отношении одиозного экс-депутата Царева запланировали на четверг
Предусмотрено, что в случае неявки Царева, уголовное производство все равно будет осуществляться за отсутствием обвиняемого.
Шевченковский районный суд г. Киева 16 марта начнет рассмотрение по делу против бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева.
Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовый курьер».
Отмечается, что в производстве Шевченковского суда находится уголовное производство по обвинению Царева за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 УК Украины.
«Шевченковский районный суд г.Киева сообщает, что судебное разбирательство с вышеуказанного уголовного производства состоится 16 марта.2017 года в 14:30 в помещении по адресу: 03680, г. Киев, ул. Дегтяревская 31А, 513 каб.», - говорится в документе.
Читайте такжеФейгин: череду списанных "героев Новороссии" скоро увенчают Бородаем и Гиркиным
Также сообщается, что в случае неявки обвиняемого в суд данное объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство будет осуществляться за отсутствия обвиняемого в порядке специального судебного производства.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что начала процедуру заочного осуждения Царева.
В марте 2016 года ГПУ направила дело против Царева в суд. Ему инкриминируется ч.2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственную смену и свержение конституционного строя)
По данным ГПУ, Царев обвиняется в том, что в период апреля – мая 2014 года, будучи народным депутатом и кандидатом на пост президента Украины, принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания террористических организаций «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» в средствах массовой информации. Царева объявлено в розыск.