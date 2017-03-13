Старт рассмотрения дела в отношении одиозного экс-депутата Царева запланировали на четверг

Шевченковский районный суд г. Киева 16 марта начнет рассмотрение по делу против бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовый курьер».

Отмечается, что в производстве Шевченковского суда находится уголовное производство по обвинению Царева за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 УК Украины.

«Шевченковский районный суд г.Киева сообщает, что судебное разбирательство с вышеуказанного уголовного производства состоится 16 марта.2017 года в 14:30 в помещении по адресу: 03680, г. Киев, ул. Дегтяревская 31А, 513 каб.», - говорится в документе.

Читайте такжеФейгин: череду списанных "героев Новороссии" скоро увенчают Бородаем и Гиркиным

Также сообщается, что в случае неявки обвиняемого в суд данное объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство будет осуществляться за отсутствия обвиняемого в порядке специального судебного производства.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что начала процедуру заочного осуждения Царева.

В марте 2016 года ГПУ направила дело против Царева в суд. Ему инкриминируется ч.2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственную смену и свержение конституционного строя)

По данным ГПУ, Царев обвиняется в том, что в период апреля – мая 2014 года, будучи народным депутатом и кандидатом на пост президента Украины, принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания террористических организаций «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» в средствах массовой информации. Царева объявлено в розыск.