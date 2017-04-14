Апелляционный суд отменил решение о закрытии "дела Мартыненко" - НАБУ

Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда Киева об обязательстве НАБУ закрыть производство в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

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«14 апреля Апелляционный суд города Киева поддержал позицию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского райсуда Киева, которым, фактически, заставляли прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешской компании Škoda JS (известное в СМИ как «дело Мартыненко»)», - говорится в сообщении.

Поэтому детективы НАБУ продолжат расследование.

Как напомнили в Антикоррупционном бюро, уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП «НАЭК «Энергоатом» НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года. Во время расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере более 6,4 млн евро в связи с переплатой за приобретенное оборудования у чешского акционерного общества «Škoda JS». В расследуемой схеме задействованы иностранные компании.

В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи к восьми странам. Ответы на большую часть из них уже получены, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Мартыненко назвал обвинения в его адрес "манипуляцией".