У Мартыненко обвинили НАБУ в желании попиариться на деле против него

Об этом заявила пресс-служба бывшего народного депутата Николая Мартыненко, комментируя "вбросы со стороны НАБУ информации об обыске в помещении, которым он пользуется".

"Сегодня спецназ НАБУ в дорогих носках мужественно атаковал дом за Киевом, помещением которого вместе с членами своей семьи пользуется Николай Мартыненко. Вахтера там не было, но свой БТР бюро на всякий случай спрятало в ближайших кустах. Понятно, что никакого компромата НАБУ не могло найти в принципе - особенно после аналогичных "маски-шоу" в офисном помещении на Рыльском переулке. Тогда НАБУ тоже использовало это для своего пиара, а спецназ угрожал адвокату автоматами - в традициях времен Януковича", - напомнила пресс-служба экс-депутата.

"Сегодняшние действия НАБУ выглядят как примитивная месть человеку, которого Сытник и Углава считают своим врагом. За 15 месяцев, прошедших с момента добровольного отказа Николая Мартыненко от депутатского мандата, НАБУ осуществило уже сотни обысков и допросов. Причем даже в отношении людей, с которыми Мартыненко не знаком. Все дело официально основывается на проплаченных интернет-публикациях близкого к НАБУ Сергея Лещенко. На выполнении политического заказа против Мартыненко он, пожалуй, стал долларовым миллионером. А руководители НАБУ Сытник и Углава быстро "отмазали" своего друга от обвинений в коррупции по элитной квартире. Зато в отношении Николая Мартыненко они уже 15 месяцев пытаются сфабриковать дело - причем тоже по политическим соображениям ", - заявила пресс-служба.

"Теперь НАБУ в нарушение закона саботирует решение Соломенского райсуда Киева от 11 декабря 2016, которое обязало бюро в течение 10 дней закрыть так называемое "дело Мартыненко". Этот суд удовлетворяет все ходатайства НАБУ, но даже он был вынужден признать незаконность и безосновательность расследования по Николаю Мартыненко", - отметила пресс-служба.

"После полного провала НАБУ начало паниковать и пошло на невиданный "беспредел". В частности, пытается незаконно обжаловать решение Соломенского суда в Апелляционном суде. Хотя оно является окончательным и обжалованию не подлежит, более того - это решение полностью основывается на прецедентах Европейского суда по правам человека. Однако народный депутат Лещенко по заказу НАБУ публично давит на судей и публично им угрожает - с целью принятия незаконного решения в интересах НАБУ", - отмечают у Мартыненко.