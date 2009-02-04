Верховная Рада пользуется неконституционным регламентом?

Четверо общественных активистов - Виктор ГАРБАР, Владимир МАРТЫНЮК, Александр СЕВЕРИН и Михаил СВИСТОВИЧ - сегодня обратились с иском в Окружной административный суд Киева с жалобой на бездействие Верховной Рады Украины и неконституционность ее регламента.

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации "Альянс Майдан".

Иск определяет ответчиками Верховную Раду Украины, председателя Верховной Рады и Президента Украины и касается "бездействия всех этих субъектов по выполнению конституционных норм", согласно которым деятельность ВР должна регламентироваться именно законом, а не подзаконными актами, чем, по мнению истцов, являются "все "регламенты", проголосованные до сих пор депутатами не "в юридической форме закона Украины". Содержание главного требования заключается в обязательстве ответчиков к внесению, принятию, подписанию Регламента Верховной Рады Украины в форме закона (законодательного акта).

"Спор является, собственно, простым как хозяйственное мыло, как очевидная низость "политреформы", как комичное безумие "блокирования" трибуны ВР, как тотальное голосование чужими карточками, как сказочная "работа с избирателями", - заявил один из авторов иска, кандидат юридических наук, правовой советник ВОО "Альянс Майдан" А.СЕВЕРИН.

"Есть несколько раз растолкованное Конституционным Судом Украины требование Основного Закона – деятельность Верховной Рады Украины должна регулироваться регламентом в форме закона (законодательного акта) Украины, а не подзаконными бумажками собственно ВР, не прихотями фракций и не изобретательностью спикера", - заявил он.

По мнению А.СЕВЕРИНА, стремление государственного органа самостоятельно и бесконтрольно (в этом случае – без возможности для Президента применить вето и без общественного контроля) "определять собственное поведение и, возможно, даже собственную компетенцию общего с правовым государством имеет немного". "Согласитесь, что в условиях многолетнего невыполнения Конституции Украины законодательным органом Украины предметно говорить о правовом государстве, о верховенстве права, мягко говоря, не приходится", - утверждает А.СЕВЕРИН.