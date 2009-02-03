Перерыв в Верховной Раде тянется уже седьмой час

По состоянию на 16.25 вечернее заседание Верховной Рады не открыто.

Как сообщал УНИАН, утреннее заседание не было закрыто.

Продолжается блокирование трибуны и президиума парламента фракцией Партии регионов. На данное время в сессионном зале находятся около 200 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН закрыл третью сессию парламента шестого созыва и объявил об открытии новой, четвертой сессии.