Перерыв в Верховной Раде тянется уже седьмой час
16:31, 03 февраля 2009Политика
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ПР - в президиуме, 200 нардепов - в зале
По состоянию на 16.25 вечернее заседание Верховной Рады не открыто.
Как сообщал УНИАН, утреннее заседание не было закрыто.
Продолжается блокирование трибуны и президиума парламента фракцией Партии регионов. На данное время в сессионном зале находятся около 200 народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН закрыл третью сессию парламента шестого созыва и объявил об открытии новой, четвертой сессии.
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