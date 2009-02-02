Ющенко написал письмо-соболезнование Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в доме ветеранов в селе Подъельск Республики Коми (Россия).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Гибель людей - это всегда огромная потеря для страны и трагедия для родных и близких. От имени народа Украины и от себя лично выражаю Вам, глубокоуважаемый господин Президент, семьям погибших и всему российскому народу искренние соболезнования», - говорится в письме-соболезновании В.ЮЩЕНКО Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

Как сообщал УНИАН, пожар в доме ветеранов вспыхнул вечером 31 января. Погибли 23 человека.