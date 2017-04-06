Климкин назвал условие встречи лидеров "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" возможна лишь при условии достижения прогресса в вопросе дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

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"Встреча всегда возможна, но нам нужен результат. Если у нас нет результата, то для чего собираться на каком-то уровне, не только тратить время, но таким образом спровоцировать какие-то ожидания по поводу возможных результатов этих встреч", - пояснил Климкин.

"Если у нас будет перспектива какого-то прогресса, если у нас будет перспектива хотя бы по фундаментально важным для нас вопросам, и я имею в виду реальное прекращение огня, шаги в отношении заложников и хоть начало дискуссии относительно "дорожной карты", тогда можно собираться в любое время, на любом уровне. Если хотя бы этих трех главных вещей у нас нет, то для чего мы собираемся. И тогда возникает (вопрос) о том, каким образом мы достигаем результата", - сказал Климкин.

Говоря о "дорожной карте", министр отметил, что в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он вместе с министрами иностранных дел Германии и Франции "пытался каким-то образом прижать Лаврова, чтобы он хотя бы начал разговор относительно "дорожной карты". "Он не был готов даже начать разговор", - заявил Климкин.