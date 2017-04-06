Климкин назвал условие встречи лидеров "нормандской четверки"
Встреча всегда возможна, но нам нужен результат, отметил глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" возможна лишь при условии достижения прогресса в вопросе дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
Читайте такжеКлимкин не ожидает прорыва от встречи помощников лидеров "нормандской четверки" в Минске
"Встреча всегда возможна, но нам нужен результат. Если у нас нет результата, то для чего собираться на каком-то уровне, не только тратить время, но таким образом спровоцировать какие-то ожидания по поводу возможных результатов этих встреч", - пояснил Климкин.
"Если у нас будет перспектива какого-то прогресса, если у нас будет перспектива хотя бы по фундаментально важным для нас вопросам, и я имею в виду реальное прекращение огня, шаги в отношении заложников и хоть начало дискуссии относительно "дорожной карты", тогда можно собираться в любое время, на любом уровне. Если хотя бы этих трех главных вещей у нас нет, то для чего мы собираемся. И тогда возникает (вопрос) о том, каким образом мы достигаем результата", - сказал Климкин.
Говоря о "дорожной карте", министр отметил, что в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он вместе с министрами иностранных дел Германии и Франции "пытался каким-то образом прижать Лаврова, чтобы он хотя бы начал разговор относительно "дорожной карты". "Он не был готов даже начать разговор", - заявил Климкин.