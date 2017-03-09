Генерал озвучил причину обострения боевых действий на Донбассе

По его словам, на встрече Большой Двадцатки будет иметь место "глобальный диалог", посвященный недопущению крупномасштабных войн на планете, будут озвучены возможные сценарии, пишет Обозреватель. В том числе может быть представлена новая "дорожная карта" по Украине, Сирии, Ираку и Афганистану.

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"Эти темы уже намечены ведущими странами-участницами саммита Большой Двадцатки", - сказал он.

По оценкам генерала, "именно поэтому Россия сейчас нагнетает обстановку" на востоке Украины, угрожая захватом новых территорий и признанием независимости "республик" - как возможными "крайними вариантами".

Маломуж допустил, что новая "дорожная карта" по Украине будет обсуждаться неофициально, кулуарно, в то время как в публичных выступлениях лидеры стран будут по-прежнему всячески поддерживать минский процесс, понимая, что "он на сегодня не имеет выхода".