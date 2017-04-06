Климкин не ожидает прорыва от встречи помощников лидеров "нормандской четверки" в Минске

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не ожидает прорыва от встречи помощников лидеров "нормандской четверки" в Минске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Климкин рассказал, что на встрече помощников лидеров стран "нормандской четверки" Украину представляет Константин Елисеев.

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"Встреча проходит на уровне дипломатических советников. Договоренность об этой встрече была достигнута во время разговора президента Украины с канцлером Германии и президентом Франции. Основная тема разговора - это возможность надавить на Россию и добиться того, что она будет выполнять основные моменты, связанные с прекращением огня", - заявил Климкин.

Он сказал, что встреча будет касаться ключевых моментов, но "мы, конечно, не верим, что она решит все".

"Второй фундаментальный момент, который обсуждается – это шаги, которые нужно сделать прямо сейчас для освобождения заложников, а также, конечно, и концепция "дорожной карты". Как вы знаете, здесь у нас отсутствует прогресс, поскольку логика России, она противоречит нашей общей позиции с немецкими и французскими друзьями. Она фундаментально противоречит, поэтому результат будем знать в конце дня, и в зависимости от этого будем принимать решение о дальнейших шагах", - заявил Климкин.

"Я от нее особого прорыва не ожидаю, и, в частности, в логике "дорожной карты", - подчеркнул Климкин.