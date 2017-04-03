Порошенко, Меркель и Олланд обсудили нарушение Россией и ее боевиками режима "тишины" на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд обсудили нарушение Россией и ее боевиками режима тишины на Донбассе.

Этот вопрос обсуждался во время телефонной беседы лидеров трех государств, сообщается на официальном сайте главы президента Украины.

Читайте такжеПорошенко 4-5 апреля посетит с официальными визитами Латвию и Данию

В частности, согласно сообщению, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля.

Президент Украины также подчеркнул важность освобождения всех заложников, которые находятся на оккупированном Донбассе и в России.

Кроме того, лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации Минских договоренностей.

Порошенко также поблагодарил Меркель и Олланда за поддержку при ведении безвизового режима для украинцев.