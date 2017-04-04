Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос о назначении членов Счетной палаты (онлайн)
Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотреть законопроект об усовершенствовании порядка зачисления срока предварительного заключения, который касается так называемого «закона Савченко».
Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о назначении членов Счетной палаты.
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня работы парламента также предусмотрено рассмотрение для включения в повестку дня сессии двух законопроектов, касающихся внесения изменений в Регламент Верховной Рады, одним из которых предлагается ликвидировать перерыв в утренних заседаниях со вторника по четверг, другим – установить соотношение между парламентскими комитетами и министерствами.
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Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотреть законопроект об усовершенствовании порядка зачисления срока предварительного заключения, который касается так называемого «закона Савченко».
В то же время первым вопросом сегодня будет рассматриваться проект закона об упорядочении выплат жертвам политических репрессий.
Также ВР рассмотрит ряд вопросов, касающихся транспортной отрасли, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства.
Вместе с тем среди законопроектов, которые должны включить в повестку дня сессии, есть вопрос о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства.