Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос о назначении членов Счетной палаты (онлайн)

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о назначении членов Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня работы парламента также предусмотрено рассмотрение для включения в повестку дня сессии двух законопроектов, касающихся внесения изменений в Регламент Верховной Рады, одним из которых предлагается ликвидировать перерыв в утренних заседаниях со вторника по четверг, другим – установить соотношение между парламентскими комитетами и министерствами.

Читайте такжеРада обязала представителей общественных объединений подавать е-декларации

Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотреть законопроект об усовершенствовании порядка зачисления срока предварительного заключения, который касается так называемого «закона Савченко».

В то же время первым вопросом сегодня будет рассматриваться проект закона об упорядочении выплат жертвам политических репрессий.

Также ВР рассмотрит ряд вопросов, касающихся транспортной отрасли, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем среди законопроектов, которые должны включить в повестку дня сессии, есть вопрос о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства.