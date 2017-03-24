ВР не смогла отменить спорные изменения в закон о е-декларирования в присутствии менее 200 депутатов

Парламент не поддержал проект постановления "Об отмене результатов голосования Верховной Радой Украины от 23 марта 2017 года за проект закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (регистрационный номер 6172-П)".

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление проголосовали только 46 народных депутатов (при необходимых 226). В то же время в сессионном зале фактически присутствовали менее 200 депутатов.

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В соответствии с Регламентом ВР, непринятия данного постановления разблокирует возможность подписания председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона, которым представителей общественных объединений обязали подавать электронные декларации.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что при принятии закона под № 6172 произошли грубые нарушения процедуры рассмотрения и голосования, установленные законом о Регламенте ВР.

"Подписание указанного проекта закона противоречит требованиям закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", - говорится в записке.

В частности, нарушение статьи 116 Регламента, предусматривающей, что предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься только к тому тексту законопроекта (статей, их частей, пунктов, предложений), который принят ВР за основу.

Также в записке сказано, что законопроект касался только изменений в статью третью закона "О предупреждении коррупции", но во время подготовки и принятия во втором чтении и в целом в качестве закона, депутатами внесены изменения и в другие статьи документа.

Народный депутат Егор Соболев (фракция «Самопомич») предложил провести на следующей неделе внеочередное заседание ВР с тем, чтобы устранить недостатки, которые есть в данном законе, поскольку это даст возможность устранить нарушения, а также решение будет принято до 1 апреля, что позволит освободить от представления деклараций до 1 апреля военнослужащих, мобилизованных на службу.

Народный депутат Алена Шкрум (фракция «Батькивщина») отметила, что в принятом законе много норм, освобождающих от декларирования большое количество людей.

«Самое смешное для меня то, что одна из поправок освобождает от ответственности за неподачу деклараций всех лиц, которые уволились в течение этого года до дня вступления в силу данного закона. Они не хотят, чтобы общество увидело электронные декларации всех тех, кто в течение этого года был на должностях государственной службы, местного самоуправления. Вот Яценюк, например, будет освобожден от ответственности за неподачу такой декларации», - отметила Шкрум.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), которым, среди прочего, установлено, что представители общественных объединений обязаны подавать е-декларации и некоторые категории военнослужащих освобождены от этого.