Участники самозахвата обращаются к Ющенко и мировой общественности

Участники акции протеста на улице Балаклавской в Симферополе требуют от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, правительств и народов Европы, международных правозащитных организаций и религиозных организаций всех конфессий предотвратить попытку разжигания гражданской войны в Крыму.

Об этом говорится в «Открытом обращении народов Крыма к мировой общественности», текстом которого располагает УНИАН.

Его авторы заявляют, что ряд граждан были вынуждены в 2006 году решиться на самовольное занятие земель в Крыму. «Более 15 тысяч человек, подавших заявления на получение земли и получивших немотивированные отказы, вышли на пустующие земли, поставили на них палатки и транспаранты, построили временные жилища и стали добиваться законного оформления земель», – говорится в заявлении. Для защиты своих интересов участниками акции была создана общественная организация «Авдет». Ее задачей стала «координация работ по законодательному оформлению земель, охваченных акцией протеста, и защита участников акции от правового произвола и силового давления со стороны крымских властей».

В обращении отмечается, что одной из таких акций протеста является появившийся на улице Балаклавской в Симферополе поселок «Яны-Кырым» («Новый Крым»). Авторы обращения заявляют, что 23 января на межведомственном совещании с участием правоохранителей и представителей крымского правительства было принято решение привлечь силовые структуры и военные формирования для сноса строений в поселке «Новый Крым».

«Крымские власти пытаются придать этой военной операции вид межнационального конфликта, но мы заявляем, что это ни что иное, как попытка разжечь в Крыму гражданскую войну и тем самым дестабилизировать ситуацию во всей Украине», - говорится в открытом обращении. 24 января несколько тысяч человек вышли на защиту поселка. «Люди полны решимости отстоять свои дома и храм (дома и мечеть, построенные на самовольно занятом участке – УНИАН), защитить свои конституционные права, дать отпор продажным судьям и коррумпированным чиновникам», - заявили авторы обращения.

«Мы не просим – мы требуем: остановите взрывоопасную ситуацию в Крыму до того, как ее превратят в гражданскую войну», – говорится в обращении к Президенту Украины и мировой общественности. «Украина – не Афганистан, не Сектор Газа, не Чечня. Украина – европейская страна, и вооруженный конфликт на территории Украины будет означать только одно – война пришла и в Европу. Осознайте этот факт во всем его кровавом ужасе. Сегодня у вас есть возможность предотвратить войну – завтра уже будет поздно», – подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, поселок «Яны-Кырым» возник в марте 2006 года на части территории пустыря, находившегося ранее в ведении воинской части. Землю Министерство обороны Украины готовилось передать городу Симферополю. Меджлис крымских татар заявляет, что симферопольские власти, не дождавшись завершения процедуры передачи земель, приступили к скрытому их распределению среди ряда фирм, при этом игнорировались заявления крымских татар, нуждающихся в получении земучастков. Такие действия властей, говорят в Меджлисе, побудили граждан к самовольному занятию 8 гектаров из 45 гектаров территории, высвобождаемой воинской частью. Меджлис заявляет о готовящейся «вооруженной спецоперации» по сносу строений крымских татар на участке по ул. Балаклавской. Формальным поводом для ее проведения в Меджлисе называют указания Министерства юстиции Украины исполнить судебные решения по искам ряда коммерческих фирм. Милиция Крыма со своей стороны заявляет, что никакая вооруженная спецоперация не готовится, а предполагается снос самостроев сотрудниками Государственной исполнительной службы по решениям суда, которые нужно выполнять.

Министерство юстиции заявило, что судебные решения принимаются судами от имени Украины и являются обязательными для выполнения на всей территории страны. Законом предусмотрено, что в случае невыполнения судебных решений в добровольном порядке они подлежат принудительному выполнению, которым занимается Госисполнительная служба, входящая в систему органов Минюста. Для принудительного исполнения судебных решений госисполнители при необходимости привлекают работников органов внутренних дел и других органов в порядке, установленном законодательством.

Справка. В январе и ноябре 2007 года на улице Балаклавской в Симферополе произошли столкновения из-за земли между участниками так называемых «полян протеста» из числа крымских татар и представителями фирмы «Олви-Крым». По данным сотрудников фирмы «Олви-Крым», у них есть все необходимые документы на участок земли по улице Балаклавской.