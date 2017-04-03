"Відродження" призвало правительство выделить на восстановление Балаклеи еще 200 миллионов гривен

Депутаты группы «Партия «Відродження» предлагают увеличить правительственную помощь для восстановления Балаклеи после взрывов на складе боеприпасов. Для этого они инициировали обращение от парламентариев в Кабинет министров с требованием выделить еще 200 млн. гривен из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

«Сегодня нужно объединить усилия и подписать соответствующее обращение к премьер-министру и правительству, чтобы выделить дополнительные 200 млн. гривен, которых сегодня не хватает для восстановления Балаклеи. С этим вопросом нельзя тянуть и правительство должно рассмотреть выделение средств из резервного фонда Государственного бюджета Украины как можно скорее. Жители Балаклеи сегодня находятся в сложном положении. Многие наши граждане остались баз крова. И парламент не может стоять в стороне», – подчеркнул народный депутат.

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Об этом во время выступления на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов ВР заявил народный депутат группы «Партия «Відродження» Александр Беловол.

Он напомнил, что из-за взрывов и пожара были повреждены 265 домов. В частности, снаряды попали в две местные школы, 2 детсада, задело 8 социальных объектов. Без жилья остались 93 семьи и 180 граждан. Восстановлению вообще не подлежат 2 частных дома и 13 многоэтажек. Только по предварительным расчетам, сумма ущерба от чрезвычайного происшествия в Балаклее достигает 300 млн. гривен.

Сегодня восстановительные работы в городе продолжаются. Депутаты партии «Відродження» оказали помощь жителям Балаклеи в восстановлении жилья и привезли в город строительные материалы и гуманитарную помощь. Также, по инициативе фракции «Відродження», из бюджета Харьковского областного совета выделили 10 млн. гривен на восстановление жилья в Балаклее.

Еще 2 млн. гривен выделил Балаклейский городской совет, 20,6 млн. гривен – Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 100 млн. гривен – Кабинет министров. Но этих денег недостаточно, считает народный депутат.

Напомним, пожар на складе в Балаклее с последующими взрывами боеприпасов начался в ночь на 23 марта, около 36 000 жителей города и близлежащих сел эвакуировали.