Балаклея приходит в себя после взрывов на арсенале: горожан учат обращаться с найденными боеприпасами, поля разминируют

По состоянию на утро воскресенья, 2 апреля, пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, продолжается нетехническое обследование территории, прилегающей к Балаклее в радиусе 10 километров, и разминирование сельскохозяйственных угодий.

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«Организовано проведение информационно-разъяснительной работы с местным населением о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Розданы 7 тыс. памяток по действиям населения в случае обнаружения ВОП», - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что провели инструкторско-методическое занятие с педагогическим составом по информационно-разъяснительной работе с детьми о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

К выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечено 100 пиротехников и 36 единиц специальной техники (20 пиротехнических расчетов).

Для обогрева пострадавшего населения и организации двухразового горячего питания ГСЧС развернут пункт обогрева (на ул. Арсенальная,) куда обратилось 1 249 человек (1 апреля – 188 человек).

Кроме того, проинформировали в ведомстве, завершается восстановление газоснабжения Балаклее. Осталось подключить почти 340 абонентов. Проводится прочистка и восстановление вентиляционных каналов. Восстановлено теплоснабжение города за исключением военного городка.

«Проводятся восстановительные работы в 34 многоэтажных домах, в 1 школе, 1 детсаду и 1 учреждении здравоохранения (установка новых окон, ремонт крыш). Восстановлено кровлю в 7 частных домах и 1 школе», - говорится в сообщении.

Местная власть организовала одноразовое горячее питание жителей наиболее пострадавших районов Балаклеи. Также осуществляется адресная раздача продуктовых наборов (1 апреля 1 тыс. продуктовых наборов).

Также, информируют в ГСЧС, предоставляется гуманитарная помощь пострадавшему населению в виде строительных материалов (роздано 143 тонны) и продуктов питания (роздано 76 тонн). Представителями ГСЧС совместно с местными коммунальными службами проведена генеральная уборка города и близлежащих населенных пунктов. Организован вывоз строительного мусора, остатков оконных рам и шифера, уборка придомовых территорий и улиц города.

В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточена группировка сил общей численностью 986 человек и 129 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 201 человек личного состава и 61 единица специальной и пожарной техники.

На базе Балаклейской районной государственной администрации организована работа горячей телефонной линии в круглосуточном режиме (05749-5-10-76).

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.