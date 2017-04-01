Сегодня в зоне АТО начинает действовать "режим тишины"

В зоне АТО с 1 апреля согласно договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе устанавливается режим прекращения огня.

Соответствующее распоряжение Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Министерству обороны 30 марта дал президент Петр Порошенко.

«По моему поручению наша делегация в Минске предложила объявить перед Пасхой прекращение огня. К сожалению, мы не имеем большого оптимизма, что та сторона будет соблюдать достигнутые договоренности, но жизнь и здоровье каждого украинского воина является наибольшей ценностью», - сказал глава государства.

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Как заявлял Порошенко, режим тишины с 1 апреля предложила украинская сторона.

Президент отметил, что необходимо действовать решительно для того, чтобы обеспечить прекращение огня, отвод тяжелой техники и артиллерии. Именно это является ключевыми пунктами Минских договоренностей и решения Совета национальной безопасности и обороны.

«Мы посмотрим, как с 1 апреля эти договоренности будут выполняться», - отметил Порошенко.

30 марта министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина готова к началу перемирия на Донбассе, но будет отстаивать позиции в случае угрозы жизни украинских военных.