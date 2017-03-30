Меркель призвала сохранить приверженность территориальной целостности Украины
16:36, 30 марта 2017Политика
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Меркель подчеркнула, что Европе нельзя отступать от этих принципов.
Ангела Меркель / REUTERS
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя отступать от принципов сохранения территориальной целостности стран Европы и, в частности, Украины.
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Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, об этом Меркель заявила во время расширенного саммита Европейской народной партии на Мальте.
"Меркель подчеркнула, что нельзя отступать от принципов сохранения территориальной целостности в Европе, в частности, в Украине", - сообщил он.
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