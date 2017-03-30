Путин впервые прокомментировал акции протеста в России, вспомнил Евромайдан

Комментируя антикоррупционные митинги, президент РФ Путин вспомнил об "арабской весне" и Евромайдане, заявив, что эти события "привели к хаосу", передает РБК.

"Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией", — сказал он, выступая на Арктическом форуме. "Проблема последнее время стала меньше, о чем свидетельствуют опросы общественности. Я считаю неправильным, когда политические силы пытаются использовать этот инструмент для своей раскрутки, а не для улучшения ситуации в стране", — убежден глава РФ.

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"Это инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для "государственного переворота" в Украине (так в РФ Кремль и пропагандисты называют Евромайдан - УНИАН.) и повергло страну в хаос", — считает Путин.

"Все, кто выходят за рамки закона, должны нести ответственность в рамках российского законодательства", — сказал президент России.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Москве в ходе массовой акции протеста против коррупции было задержано не менее 1030 человек.