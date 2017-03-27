"Я не Димон!": соцсети отреагировали на задержания во время митингов в РФ

В соцсетях обсуждают прошедшие 26 марта массовые акции протеста против коррупции в России. Особое внимание пользователи уделяют тому, что на митингах было много школьников и студентов.

Посмотрите на этих малолетних преступников. "Слава Путину" не кричат, в церквях Гундяева не слушают, справедливости какой-то требуют.Позор! pic.twitter.com/o0TEfryKnv — деревня Дураково (@willi_rusland) March 27, 2017

Полиция позитива учит улыбаться грустную молодёжь pic.twitter.com/07771AIJea — Сталингулаг (@StalinGulag) March 26, 2017

Задержан опасный экстремист на велосипеде с уточкой! Над Медведом уже дети смеются. pic.twitter.com/PdzUZFGRjQ — Рустем Адагамов (@adagamov) March 26, 2017

Более 600 задержанных в Москве, в том числе и школьники и даже бабуля! pic.twitter.com/RXWc4oyDp3 — Лепра (@leprasorium) March 26, 2017

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более 500 человек.