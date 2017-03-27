"Я не Димон!": соцсети отреагировали на задержания во время митингов в РФ

14:16, 27 марта 2017
Мир
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26 марта в РФ прошли массовые акции протеста. Соцсети уже на них отреагировали.

Задержание во время акции протеста в РФ / REUTERS

В соцсетях обсуждают прошедшие 26 марта массовые акции протеста против коррупции в России. Особое внимание пользователи уделяют тому, что на митингах было много школьников и студентов.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более 500 человек.

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Новость в сюжете: Продолжение акций протеста против коррупции в России
Теги: #Россия#митинги