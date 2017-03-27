"Я не Димон!": соцсети отреагировали на задержания во время митингов в РФ
26 марта в РФ прошли массовые акции протеста. Соцсети уже на них отреагировали.
В соцсетях обсуждают прошедшие 26 марта массовые акции протеста против коррупции в России. Особое внимание пользователи уделяют тому, что на митингах было много школьников и студентов.
Заорал pic.twitter.com/LgE38t66Ko— Митрофан Абырвалг (@lolgamestream) March 26, 2017
Посмотрите на этих малолетних преступников. "Слава Путину" не кричат, в церквях Гундяева не слушают, справедливости какой-то требуют.Позор! pic.twitter.com/o0TEfryKnv— деревня Дураково (@willi_rusland) March 27, 2017
Скажите, неужели мальчик неправ? pic.twitter.com/vUdro88bKr— Ехидные новости (@_U_R_I_c) March 27, 2017
Полиция позитива учит улыбаться грустную молодёжь pic.twitter.com/07771AIJea— Сталингулаг (@StalinGulag) March 26, 2017
Задержан опасный экстремист на велосипеде с уточкой! Над Медведом уже дети смеются. pic.twitter.com/PdzUZFGRjQ— Рустем Адагамов (@adagamov) March 26, 2017
Вот это уже да https://t.co/9CQdcWPN40pic.twitter.com/YPuwO0jETM— Алексей Венедиктов (@aavst) March 26, 2017
Более 600 задержанных в Москве, в том числе и школьники и даже бабуля! pic.twitter.com/RXWc4oyDp3— Лепра (@leprasorium) March 26, 2017
Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.
В Москве на акции против коррупции были задержаны более 500 человек.