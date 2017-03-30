Порошенко и Туск встретились на Мальте, выступив за сохранение санкций ЕС против России
Встреча лидеров состоялась в рамках саммита Европейской народной партии на Мальте.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, в ходе которой собеседники выступили за сохранение санкций Европейского Союза против России до полного восстановления территориальной целостности Украины и скорейшее предоставление украинцам безвизового режима.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства, встреча состоялась в рамках саммита Европейской народной партии на Мальте.
Читайте такжеПорошенко и глава ЕНП скоординировали пути усиления давления на Россию
Порошенко поздравил Туска с переизбранием на должность президента Европейского Совета и выразил уверенность, что он и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину.
«Лидеры обсудили последние события на Донбассе и осудили действия России, направленные на нарушение Минских договоренностей и подрыв мирного процесса. Собеседники подтвердили важность сохранения санкций Европейского Союза против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым», - говорится в сообщении.
Президенты выразили надежду на скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также введение безвизового режима для граждан Украины.
Порошенко и Туск также обсудили подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС.
Туск поддержал курс украинских реформ и высказался за дальнейшее сближение Украины с Европейским союзом.