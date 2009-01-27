В Софийском соборе - дипломатический прием от имени Президента

Сегодня в Митрополичьих палатах Софийского собора состоится традиционный ежегодный прием от имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Екатерины ЮЩЕНКО руководителей дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на встречу, в частности, приглашены 69 чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств, 14 руководителей международных организаций, представленных в Украине.

Также в приеме участие примут пять экс-министров иностранных дел нашего государства, которые возглавляли внешнеполитическое ведомство нашего государства с начала его независимости.

Традиция ежегодного приема Президентом Украины руководителей диппредставительств и международных организаций заложена в начале 90-х годов.

На приеме выступит Президент, а от имени дипломатического корпуса - дуайен.

Предыдущие приемы происходили в Киеве в Мариинском дворце, в прошлом году - в Дипломатической академии МИД Украины.