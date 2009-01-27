Литвин просит Ющенко вмешаться в ситуацию вокруг «Артека»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой содействовать решению проблемы, сложившейся с функционированием Международного детского центра «Артек».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, в письме к Президенту В.ЛИТВИН отмечает, что «Артек», который в 2007 году получил статус «под эгидой ЮНЕСКО», «находится в состоянии глубокого экономического кризиса».

«В конце 2008 года «Артек» впервые прекратил работу из-за финансовых проблем, а в случае не осуществления безотлагательных мер в ближайшее время может прекратить свое существование», - говорится в письме.

В.ЛИТВИН сообщил, что, учитывая реальную угрозу существованию Международного детского центра, он дал поручение Счетной палате, а также соответствующим комитетам Верховной Рады Украины создать совместную депутатскую группу для непосредственного изучения ситуации и выяснения отдельных вопросов, связанных с использованием имущественного комплекса «Артека».

«Вместе с тем, ввиду того, что «Артек» находится в непосредственном ведении подчиненного Вам Государственного управления делами, прошу Вас приобщиться к делу сохранения исторического и культурного достояния Украины и предпринять немедленные шаги для возобновления его деятельности, сохранения Международного детского центра «Артек» как уникального культурно-оздоровительного заведения, которое всегда было под патронатом Президента Украины», - отметил спикер в письме к главе государства.

Как сообщал УНИАН, руководство детского центра «Артек» недавно заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам знаменитого на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях. Генеральный директор на минувшей неделе пошел на крайние меры - объявил голодовку.

16 января гендиректор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ заявил о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.