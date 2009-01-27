Криль: Тимошенко действовала как агент Газпрома

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ считает, что попытка отставки председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА имела целью отвлечь внимание от неудачных газовых договоренностей премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам И.КРИЛЯ, "скандал вокруг отставки председателя НБУ затеян БЮТ с одной целью - отвлечь внимание общества от газовых договоренностей, при заключении которых ТИМОШЕНКО действовала как агент российского газового монополиста".

Народный депутат убежден, что несмотря на ежедневный информационный шум, «Ю.ТИМОШЕНКО не способна дать ответ на простые вопросы: Почему цена газа для Украины в 2009 году выше, чем цена для европейских стран? Почему при условии значительного роста стоимости газа для Украины, оплата за транзит для "Газпрома" осталась неизменной? Почему свыше 25% украинского газового рынка передано новому посреднику – филиалу "Газпрома", тогда как ТИМОШЕНКО целый год заверяла, что устранит любых посредников из газового рынка?».

И.КРИЛЬ напомнил, что стратегия "Газпрома" на 2009 год предусматривала за счет повышения цен для Украины компенсировать прибыли, потерянные на снабжениях в Европу. "ТИМОШЕНКО четко и безоговорочно поддержала выполнение стратегического плана российского монополиста. Это неудивительно, учитывая, что она весь год постоянно отстаивала его интересы. Стоит вспомнить попытки передать разработку Причерноморского шельфа россиянам, передачу им месторождений в Ливии, и блокирование аверсного использования нефтепровода "Одесса-Броды", - отметил И.КРИЛЬ.

По его мнению, “можно ожидать, что "Газпром" решит назначить ТИМОШЕНКО почетным руководителем своих структур в Украине. Так он ранее совершил в отношении экс-канцлера Германии Герхарда ШРЕДЕРА. Покупка политиков - давняя тактика нашего северного соседа", - отметил депутат.

При этом И.КРИЛЬ напомнил, что "статья 5 Закона Украины "О борьбе с коррупцией" четко запрещает любому госслужащему "способствовать, используя свое служебное положение, физическим и юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности". Возможно, время правоохранительным органам дать оценку действиям премьер-министра во время заключения газовых договоренностей", - считает лидер “Единого Центра”.