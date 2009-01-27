Хорошковский: Тимошенко советовала, кого уволить из журналистов «Интера»

Валерий Хорошковский, главный таможенник страны утверждает, что премьер-министр Юлия Тимошенко неоднократно заводила с ним разговор о покупке у него телеканала «Интер».

«Эти переговоры были неоднократными, - заявил Хорошковский в интервью Украинской правде. - Они начались буквально с первых дней, как мы начали работать: она – как премьер–министр, и я – как руководитель таможенной службы».

Хорошковский утверждает, что Тимошенко собиралась купить телеканал для себя – не на свое имя, но так, чтобы иметь возможность контролировать канал и вмешиваться в его информационную политику.

«Знаете, у Юлии Владимировны специфическое восприятие свободы слова, - заявил Хорошковский. - Она считает, что свобода слова должна быть развита ровно настолько и до тех пор, пока она поддерживает ее лично. Сперва между нами было просто огромное количество трений о том, что показывает канал Интер, как он это показывает…»

К этому Хорошковский добавил, что периодически получал от премьера «рекомендации, кого уволить из журналистов».