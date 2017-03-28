Песков назвал информацию о своем посещении Луганска "уткой", прибытие Суркова опровергать не стал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о своем посещении Луганска "очередной уткой", но не стал опровергать прибытие в этот контролируемый Россией город Владислава Суркова, предложив проверить эту информацию Службе безопасности Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам.

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"Я прямо сейчас из Луганска и звоню – шутка. Нет, это очередная утка. Не обращайте на это внимания, А СБУ работает, пусть проверяет. Это их работа", - сказал Песков, комментируя по просьбе УНИАН информацию СМИ о якобы посещении им Луганска и о том, что СБУ проверяет это сообщение.

Отвечая на вопрос, находится ли в Луганске сейчас помощник президента РФ Владислав Сурков, он сказал: "Тоже пусть проверяет (СБУ). Украинские налогоплательщики платят деньги – небольшие, денег мало зарабатывают – платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами, пусть СБУ и занимается".

Как сообщал УНИАН, сегодня СМИ распространили информацию, что 27 марта в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Путина Песков. Цель визита неизвестна. Одна из возможных версий – вероятная смена руководства "ЛНР".

Советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что СБУ проверяет эту информацию.