В Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Путина - СМИ

27 марта в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщил источник в одной из спецслужб Украины, передает "ОстроВ".

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Цель визита неизвестна. Одна из предположительных версий – возможная смена руководства "ЛНР".

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что на оккупированной территории Луганской области главари "ЛНР" начали конфиденциальное обсуждение смены "руководства республики". Это - первый шаг к признанию Россией "республики" с перспективой дальнейшего вхождения в состав РФ.