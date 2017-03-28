В Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Путина - СМИ

09:37, 28 марта 2017
Война
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Цель визита Пескова в Луганск неизвестна.

Дмитрий Песков / REUTERS

27 марта в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщил источник в одной из спецслужб Украины, передает "ОстроВ".

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Цель визита неизвестна. Одна из предположительных версий – возможная смена руководства "ЛНР".

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что на оккупированной территории Луганской области главари "ЛНР" начали конфиденциальное обсуждение смены "руководства республики". Это - первый шаг к признанию Россией "республики" с перспективой дальнейшего вхождения в состав РФ.

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Теги: #Песков#Луганск