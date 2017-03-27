Порошенко подписал закон о е-декларировании для представителей общественных организаций

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172).

Соответствующие данные содержатся на сайте парламента.

Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента сегодня, 27 марта.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений.

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Ряд представительств других государств в Украине назвали"шагом назад" поправки к закону о е-декларировании.

Сегодня, 27 марта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту этот закон.

Также сегодня в Администрации президента состоялась встреча представителей общественных организаций с президентом. После встречи исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин заявил, что Порошенко не ветирует изменения в закон о е-декларировании, но готов к возможному внесению поправок.