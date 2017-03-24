На Западе назвали "шагом назад" изменения в е-декларировании для представителей общественности

Изменения в закон об электронном декларировании являются шагом назад, написал на своей странице в Facebook еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

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Сегодня Хан провел встречу с вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, на которой раскритиковал внесенные Верховной Радой Украины изменения в закон об электронном декларировании.

"Хороший обмен мнениями с вице-премьер-министром Климпуш-Цинцадзе по сложным вызовам, стоящим перед Украиной и впечатляющими достижениями в процессе реформирования", – написал он.

По словам Хана, электронные декларации должны быть нацелены на коррупцию в органах государственного управления и не должны препятствовать работе гражданского общества.

"Изменения в закон о е-декларировании – это шаг назад, не вперед, и они должны быть пересмотрены", – подчеркнул Хан.

Ранее ряд представительств других государств в Украине уже назвал "шагом назад" поправки в закон.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих. За это решение проголосовали 268 народных депутатов.