Экс-депутат Госдумы РФ заявил о причастности Кремля к убийству Вороненкова

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарёв считает, что отказ Кремля комментировать убийство Дениса Вороненкова свидетельствует о причастности Москвы к этому преступлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пономарёв заявил на совместном с генпрокурором Юрием Луценко брифинге.

“У нас говорят, на воре шапка горит. Поэтому Кремль, который раньше это дело не замечал, первым высказался, что это, мол, не мы”, - сказал Пономарёв.

Читайте такжеЛуценко: После встречи с Пономаревым Вороненков должен был дать показания в военной прокуратуре

“Москва хотела сначала Дениса дискредитировать, чтобы в Украине все говорили, что он обычный мошенник и мелкий человек. А когда поняли, что обмануть не удастся, то воспользовались последним аргументом”, - сказал Пономарёв.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы России Вороненкова.

Вороненков был убит сегодня, 23 марта, в центре Киева. В результате стрельбы также были ранены его охранник и нападавший.

Читайте такжеУ убийцы Вороненкова нашли документы гражданина Украины, но ГПУ сомневается в их подлинности

Заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко одной из основных версий убийства Вороненкова назвал целенаправленные действия России.

Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминировали организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Вороненкова важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, Вороненков в своих показаниях украинским следователям заявил, что Янукович написал два письма с просьбой ввести российские войска в Украину - одно на имя президента РФ Владимира Путина, другое - в адрес Госдумы.

“У нас есть два свидетеля - экс-депутаты Государственной думы. Один из них голосовал за аннексию Крыма, другой - нет. И оказывается, что Янукович написал не одно, а два письма о вводе войск. Одно - Путину, и одно - в Госдуму. Он (Вороненков) является важным свидетелем, и другого интереса у нас к нему нет", - сказал Луценко.