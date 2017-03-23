Очевидцы рассказали подробности убийства Вороненкова

Житель Киева Владимир Серветник, он шел по улице Пушкинской, когда впереди раздались 5-6 выстрелов. Когда он дошел до места убийства, то увидел одного человека с простреленной головой и еще двух раненых, одного из которых грузили в «скорую», как сообщает РБК.

Увидел очевидец и лежащие на земле пистолеты: один на бульваре Шевченко и еще один возле припаркованного «Майбаха», около которого лежал один из раненых.

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Киевлянин Максим Сорокин рассказал, что услышал несколько выстрелов, которые шли словно очередями. По его словам, «скорая» на место происшествия из-за пробок приехала только через 10 минут после убийства.

Бывший депутат Госдумы Вороненков был убит в центре Киева около 11:30. Киллер застрелил его, когда мужчина выходил из здания отеля «Премьер Палас». Охранник Вороненкова открыл огонь и сумел ранить убийцу, но сам также пострадал.