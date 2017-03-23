Очевидцы рассказали подробности убийства Вороненкова
Очевидцы убийства Дениса Вороненкова рассказали, что они увидели на месте преступления. По словам одного из них, пуля попала бывшему депутату Госдумы в голову.
Житель Киева Владимир Серветник, он шел по улице Пушкинской, когда впереди раздались 5-6 выстрелов. Когда он дошел до места убийства, то увидел одного человека с простреленной головой и еще двух раненых, одного из которых грузили в «скорую», как сообщает РБК.
Увидел очевидец и лежащие на земле пистолеты: один на бульваре Шевченко и еще один возле припаркованного «Майбаха», около которого лежал один из раненых.
Читайте такжеЛуценко и Матиос прибыли на место убийства Вороненкова
Киевлянин Максим Сорокин рассказал, что услышал несколько выстрелов, которые шли словно очередями. По его словам, «скорая» на место происшествия из-за пробок приехала только через 10 минут после убийства.
Бывший депутат Госдумы Вороненков был убит в центре Киева около 11:30. Киллер застрелил его, когда мужчина выходил из здания отеля «Премьер Палас». Охранник Вороненкова открыл огонь и сумел ранить убийцу, но сам также пострадал.