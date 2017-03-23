В Кремле свалили вину за убийство Вороненкова на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.

Читайте также"Разминулись на 5 минут": экс-депутат Госдумы рассказал, как Вороненков сегодня перенес встречу с ним

"Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными", - сказал Песков журналистам, сообщает РИА Новости.

"Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Госдумы РФ Вороненков и ранены еще два человека.

Заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко одной из основных версий убийства Вороненкова назвал целенаправленные действия России.

Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируовали организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Вороненкова важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, Вороненков в своих показаниях украинским следователям заявил, что Янукович написал два письма с просьбой ввести российские войска в Украину - один на имя президента РФ Владимира Путина, второе - в адрес Госдумы. “У нас есть два свидетеля - экс-депутаты Государственной думы. Один из них голосовал за аннексию Крыма, другой - нет. И оказывается, что Янукович написал не одно, а два письма о вводе войск. Одно - Путину, и одно - на Госдуму. Он (Вороненков) является важным свидетелем, и другого интереса у нас к нему нет”, - сказал Луценко.