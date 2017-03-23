Луценко: После встречи с Пономаревым Вороненков должен был дать показания в военной прокуратуре

"На самом деле, именно сегодня он должен был давать показания в военной прокуратуре", - заявил глава ГПУ Юрий Луценко во время брифинга.

По словам Луценко, после встречи с Ильей Пономаревым Вороненков должен был пойти на встречу до военного прокурора.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.

Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминировали организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Вороненкова важным свидетелем в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.