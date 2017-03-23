"Разминулись на 5 минут": экс-депутат Госдумы рассказал, как Вороненков сегодня перенес встречу с ним

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что Вороненков шел с ним на встречу, когда был застрелен в центре Киева.

Комментарий об убийстве Дениса Вороненкова он дал телеканалу Дождь, текстовую версию которого приводит 112 Украина.

По словам Пономарева, он не совсем был свидетелем произошедшего. Вороненков просто шел на встречу с ним. "Я был недалеко от этого, но я этого не видел. Это произошло в 11:25. По словам правоохранителей... Это охранник полиции, ему была выделена государственная охрана, потому что предполагалось, что могут быть покушения со стороны российских спецслужб", - рассказал бывший российский политик.

Экс-депутат Госдумы РФ отметил, что охранник успел вроде как ранить одного из нападавших, но каких-то подробностей он не знает. "С Денисом я разговаривал буквально за 5 минут до всего этого. Мы хотели встретиться чуть-чуть позже. Но утром он перенес встречу на раньше, и мы разминулись на 5 минут", - вспоминает Пономарев.

Он заявил, что Вороненков боялся за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану, но и она не помогла.

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"Совершенно очевидно, что нити ведут к российским спецслужбам. Вопрос только в том, на каком уровне принималось это решение. Совершенно очевидно, что это дело рук российских людей в погонах", - подчеркнул Пономарев.

Также бывший депутат Госдумы утверждает, что у Вороненкова не было никаких ни связей, ни конфликтов в Киеве, ни с каким криминальном миром.

"Он последнее время занимался тем, что готовил запуск этого Центра расследований, работал с украинскими правоохранителями... Консультировался с аппаратом СБУ, АП и со всеми силовыми службами. Он очень активно хотел вписаться в работу украинской правоохранительной системы для того, чтобы быть полезным", - отметил бывший депутат Госдумы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков и ранены еще два человека.

Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.