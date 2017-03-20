Украина запретила въезд европейским политикам, посетившим оккупированный Крым

Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в оккупированном Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти "праздновать" третью годовщину псевдреферендума.

Читайте такжеВ оккупированный Крым прибыла делегация европейских и украинских политиков - росСМИ

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

"Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четверо граждан Сербии и один гражданин Чехии", - заявила она, добавив, что СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на 5 лет.

"Информация в отношении граждан Украины в этой делегации пока не подтвердилась", - говорится в сообщении Гитлянской.

Как сообщал УНИАН, 19 марта российские СМИ распространили информацию, что в оккупированный Крым с трехдневным визитом прибыла делегация европейских и украинских политиков. В состав делегации якобы вошли около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что делегация также "представлена здравомыслящими украинскими политиками".

В РФ уже заявили, что не будут разглашать имена украинских политиков, которые якобы прибыли в оккупированный Крым.