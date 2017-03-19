Возможный визит украинских и европейских политиков в оккупированный Крым: в СНБО напомнили о санкциях и уголовных делах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поручил Службе безопасности проанализировать информацию относительно пребывания в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

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«СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированній Крым», - сказал Турчинов.

По его словам, в случае подтверждения этой информации на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о введении против них санкций.

«Кроме того, проверке подлежит также информация относительно участия в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством», - подытожил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские СМИ распространили информацию, что в оккупированный Крым с трехдневным визитом прибыла делегация европейских и украинских политиков. В состав делегации якобы вошло около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что делегация также «представлена здравомыслящими украинскими политиками».

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». В декабре 2016 года ООН признала Россию государством-оккупантом.