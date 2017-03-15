И врагов не надо

Второй пленарный день работы Верховной Рады после двухнедельного перерыва оборвался, не успев начаться. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание, поскольку, по ее словам, «в зал заседаний незаконно проникли представители органов правопорядка и захватили парламентскую трибуну». Делая отсылку к закону о Регламенте ВР, госпожа вице-спикер подчеркнула, что «во время пленарного заседания в зале пленарных заседаний могут находиться исключительно народные депутаты Украины». И, назвав происходящее «ГКЧП», покинула президиум.

Небольшая ремарка: представители правоохранительных органов, о которых сообщила Сыроид, никак не могли проникнуть в сессионный зал Верховной Рады самостоятельно. К тому же, их действия очень трудно назвать захватом трибуны парламента или захватом самого парламента.

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Дело в том, что этих правоохранителей в сессионный зал притянули сами народные депутаты. В частности, перед тем, как силовики оказались у трибуны, депутат от «Народного фронта» Юрий Береза попросил вице-спикера дать добро на то, чтобы бойцы, которые накануне вечером насладились «общением» с народным депутатом Владимиром Парасюком. Да, дурная слава этого парламентария скоро сделает его имя нарицательным. С другой стороны, и позиция силовиков, которые преодолели за ночь сотни километров, чтобы пожаловаться на поведение нардепа в стенах Верховной Рады, несколько обескураживает. Тем более, видео, уже разошедшееся в Сети, демонстрирует, что и они – никакая не «новая полиция», а все тот же «беркут», привыкший к собственной безнаказанности, не знающий и не умеющий выполнять законы.

В целом, искать виноватых в этой ситуации – неблагодарное дело. Особенно, если взять во внимание, что виноваты все. И народные депутаты, которые, согласно Регламента, не подали заявления в Аппарат Верховной Рады с просьбой пригласить в сессионный зал правоохранителей, чтобы услышать альтернативную версию события под названием «избиение Парасюка». И вице-спикер, которая, вместо того, чтобы поставить вопрос о заслушивании с трибуны парламента силовиков на голосование, спешно закрыла заседание и покинула президиум Верховной Рады.

Замглавы парламента ничего не мешало дать свое согласие на выступление полицейских

В принципе, замглавы парламента ничего не мешало дать свое согласие на выступление полицейских. Поскольку, учитывая резонанс новости о «кровавом избиении полицией» народного депутата, пожалуй, было бы не лишним услышать версию событий от непосредственных участников – в том числе, от «полицейских-беспредельщиков» - с трибуны Верховной Рады. Здесь же мог бы представить факты избиения и сам Парасюк. А другие парламентарии – задать интересующие их вопросы всем сторонам инцидента.

Последующий брифинг Оксаны Сыроид с основным посылом - выступление нескольких правоохранителей с трибуны парламента может привести к созданию полицейского государства, впрочем, тоже перебор. В конце концов, кто, как не представители демократической оппозиции, должны дать власти, стремящейся к тоталитаризму, по рукам?

С другой стороны, депутатам, которые привели в Верховную Раду правоохранителей, желающих рассказать свое видение инцидента с Парасюком, ничего не мешало организовать выступление полицейских на пресс-пойнте, а не тянуть их в сессионный зал, нарушая закон о Регламенте.

Но, вместо того, чтобы найти компромисс и не превращать высший законодательный орган страны в балаган, парламентарии пошли самым простым путем – раздувания конфликта из ничего. Тем самым, продемонстрировав стране очередную картину под названием «неработающий парламент».

Татьяна Урбанская