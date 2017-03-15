Конфликт силовиков и блокадчиков: по факту нападения на полицейских возбуждено дело

По факту нападения на полицейских на блокпостах в Донецкой области открыто уголовное производство.

Об этом заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

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«По вчерашнему инциденту, нападению на полицейских под руководством народного депутата Украины, следственным управлением ГУ НП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины», - написал он.

Как сообщалось, около 19.00 14 марта через блокпост на въезде в г. Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились свыше 35 человек, отказавшихся проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт. Аброськин уточнил, что конфликт произошел с участием народного депутата Владимира Парасюка и сторонников блокады.

Позже в тот день вблизи Краматорска полицейские со стрельбой задержали автоколонну с гражданами, которые до этого прорвались сквозь славянский блокпост.

«На требования остановить движение граждане не реагировали и в очередной раз пытались спровоцировать конфликт. С целью пресечения противоправных действий сотрудник полиции произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух», - сообщали в полиции.