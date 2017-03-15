Сыроид восприняла приход в сессионный зал ВР полицейских как "захват зала заседаний"

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в комментарии журналистам заявила, что восприняла приход в сессионный зал полицейских как “захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны”, передает корреспондент УНИАН.

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Сыроид отметила, что в сессионном зале ВР могут находиться только народные депутаты или другие лица - на отведенных местах. Другие лица, отметила она, также имеют право выступать в зале пленарных заседаний, если за это проголосуют не менее 150 народных депутатов.

Как сказала Сыроид, органы правопорядка «не имеют права ступать на пол, где проходят парламентские дебаты». “Как только органы правопорядка получат право или возможность своевольно ступать в стены парламента, можно говорить, что демократия перестанет существовать”, - убеждена она.

Сыроид пояснила, что, когда она вела пленарное заседание ВР и увидела, что из двери ложи правительства в зал заходят люди в военной форме и идут к трибуне, она восприняла это как “захват зала парламентских заседание рабочейь и парламентской трибуны”. “И я вынуждена была закрыть пленарное заседание сегодня”, - сказала заместитель председателя парламента.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла заседание Верховной Рады, которое формально началось в 10:00. Это произошло после того, как в зал парламента пришли полицейские, с участием которых накануне произошел инцидент и столкновение с народным депутатом.