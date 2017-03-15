Дело сбитого Ил-76: адвокаты обвиняемого просят оправдательный приговор

Защита генерал-майора Виктора Назарова просит вынести оправдательный приговор в отношении высокопоставленного чиновника «из-за отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения». Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на заявление адвоката Назарова Михаила Турика в Павлоградском горрайонном суде , где слушалось дело о сбитом вооруженными сепаратистами под Луганском самолет Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.

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Кроме того, адвокаты Назарова также просят отменить для своего подсудимого меру пресечения в виде внесения денежного залога в сумме 97,4 тысяч гривен, а уголовное производство закрыть.

По его словам, в частности, говорить о «боевую обстановку» относительно Виктора Назарова и его действий неправомерно. После выступления адвоката суд объявил о завершении прений сторон.

При этом сам генерал-майор Виктор Назаров еще раз заявил, что своей вины не признает. В частности, он отметил, что в ходе досудебного следствия было допущено «манипулирование информацией», а в показаниях свидетелей в суде были «предположения» и «информация, интерпретирована по собственному усмотрению».

Окончательное решение суд должен вынести на следующем заседании.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ ИЛ-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, уничтожено самолет Ил-76, вооружение и военное имущество. По данным ГПУ, военные должностные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также пребывания на их вооружении переносных зенитно-ракетных комплексов, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.

25 ноября 2014 года Печерский райсуд Киева частично принял ходатайство ГПУ, избрав на два месяца содержание под стражей мерой пресечения с возможностью внесения залога в размере 365 тыс. 400 грн для Назарова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение военного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в боевой обстановке. 9 декабря того же года Апелляционный суд Киева уменьшил с 365 тыс. грн до 97 тыс. грн сумму залога, избранного в качестве меры пресечения для Назарова.

Определением Апелляционного суда было отменено решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения Назарову в виде ареста, поскольку он уже внес залог.