Обвиняемый в деле о сбитом ИЛ-76 заявил, что не знал о боевиках "ЛНР" в аэропорту

Обвиняемый по делу о сбитом боевиками самолете ИЛ-76 генерал-майор Виктор Назаров возразил поступления к нему данных о пребывании групп боевиков в аэропорту Луганска по состоянию на 13 июня 2014 года, передает "Радио Свобода".

«Подчеркиваю: в течение 13-го числа ни одно служебное лицо мне ни в какой способ информации о существовании каких-то групп боевиков не доказывала. Хотя такая возможность была», – сказал он.

В то же время, по словам Назарова, среди информации, которую получали сотрудники СБУ в тот период относительно ситуации в зоне боевых действий, было немало непроверенных или устаревших данных.

«Мы использовали любую информацию, которая нам предоставлялась. Информация давалась просто на каких-то листах бумаги, информация предоставлялась смс на мобильные телефоны, какими-то фото, ммс. Всю эту информацию мы получали, никогда никакая информация не отбрасывалась без того, чтобы на нее было обращено внимание. Ее было очень много... Мой опыт дает мне право утверждать, что за тот период такая информация подтверждалась не более, чем в 5% или максимум 10% случаев. 90% - это была недостоверная информация или уже устарела», - отметил он.

Назаров добавил, что справка, которая легла в основу объявления ему подозрения, «не была формально даже документом". Он также заявил о несовершенстве украинского законодательства. В частности, положение о проведении антитеррористической операции, принятого еще в 2004 году, которое на момент объявления властями АТО, на 2014 год, как считает Назаров, не соответствовало реалиям.

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«Руководителем АТО генерал-лейтенантом Виктором Муженком было принято решение о создании соответствующего штаба. Поскольку законодательно нигде такой штаб не был предусмотрен, то, посоветовавшись, мы решили создать так называемый штаб антитеррористической операции», - сказал Назаров, добавив, что функциональные обязанности руководства штаба не были четко определены.

Следующее заседание суда запланировано на 23 ноября. Суд продолжит допрашивать свидетелей. Ранее сотрудники СБУ, свидетели, которых суд опрашивал в деле, заявляли, что передавали в штаб АТО информацию о нахождении там группы боевиков с переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК).

Отмечается, что в Павлограде на Днепропетровщине уже почти полгода длится суд по делу о гибели в сбитом вооруженными сепаратистами самолете ИЛ-76 украинских военных. На скамье подсудимых - одно лицо - Назаров, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ ИЛ-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, уничтожено самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

По данным ГПУ, военные должностные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также пребывания на их вооружении переносных зенитно-ракетных комплексов, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.

25 ноября 2014 года Печерский райсуд Киева частично принял ходатайство ГПУ, избрав на два месяца содержание под стражей мерой пресечения с возможностью внесения залога в размере 365 тыс. 400 грн для Назарова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение военного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в боевой обстановке.

9 декабря того же года Апелляционный суд Киева уменьшил с 365 тыс. грн до 97 тыс. грн сумму залога, избранного в качестве меры пресечения для Назарова. Определением Апелляционного суда было отменено решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения Назарову в виде ареста, поскольку он уже внес залог.