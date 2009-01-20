У Черновецкого не могут свести концы с концами?

«Команда Черновецкого не смогла подготовить проект столичного бюджета-2009 в предусмотренные сроки. Поэтому депутатам Киевсовета на пленарном заседании 22 января предложат не обсудить проект главного финансового документа, а заслушать информацию о некоторых вопросах организации бюджетного процесса в Киеве», - заявил один из лидеров блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

По мнению политика, задержка с принятием бюджета-2009 будет иметь негативные последствия для его выполнения и отразится на простых киевлянах. Уже есть задержки с выплатой заработной платы бюджетникам, не осуществляется финансирование Программы социально-экономического развития, которая не может быть принята без бюджета, не выполняются финансовые обязательства по обеспечению города энергоносителями.

«Мы уже имеем катастрофическое пятимиллиардное невыполнение прошлогоднего бюджета. В этом году на фоне мирового финансово-экономического кризиса ситуация будет еще хуже», - отметил Андриевский.

«Сейчас перед руководством Киева стоят две проблемы. Первая – четко определить пути наполнения столичной казны. Вторая – определить те приоритеты развития города, которые нуждаются в первоочередном финансировании. При этом важно не повторить прошлогодних ошибок, когда бюджет был нереальным по поступлениям и строился не по программно-целевым, а по постатейному принципу, как в советские времена. Месячная задержка с составлением бюджета свидетельствует о том, что горе-специалисты Черновецкого не в состоянии свести концы с концами и не могут работать профессионально и оперативно», - отметил политик.