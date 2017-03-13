Дело Насирова: активисты пикетируют здание суда (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, среди участников акции, в частности, молодежь из Гражданского корпуса «Азов», бойцы АТО.

Кроме того, в фойе суда проходит акция под названием "Почекун решение суда". Несколько десятков человек, преимущественно студенческого возраста, сидят на разноцветных креслах-мешках и ожидают решения суда.

Между тем в судебном заседании завершилась стадия объявления ходатайств. Сейчас выступают адвокаты Насирова.

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Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в апелляционном порядке требует увеличить размер залога Насирову до 2 млрд грн.

Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.