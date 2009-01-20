Тимошенко лично сообщала Ющенко о ходе переговоров в Москве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что лично информировала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о своих планах по ведению газовых переговоров в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера на брифинге в Москве.

«Безусловно, утром мы имели встречу с Президентом. Я Президента проинформировала о том, на каких основах достигаются договоренности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.

Она назвала очень выгодными условия, на которых подписаны контракты о поставках и транзите газа.

«Это очень партнерский шаг навстречу Украине, и я считаю, что в Украине такое решение должно получить поддержку», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.