Тимошенко лично сообщала Ющенко о ходе переговоров в Москве
06:18, 20 января 2009Политика
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"Такое решение должно получить поддержку"
|Фото AP
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера на брифинге в Москве.
«Безусловно, утром мы имели встречу с Президентом. Я Президента проинформировала о том, на каких основах достигаются договоренности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.
Она назвала очень выгодными условия, на которых подписаны контракты о поставках и транзите газа.
«Это очень партнерский шаг навстречу Украине, и я считаю, что в Украине такое решение должно получить поддержку», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
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