Тимошенко гарантировала прокачку газа в Европу, как только Газпром подаст

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО гарантирует, что как только российская сторона возобновит поставку газа в систему, обеспечивающую его транзит в страны Евросоюза, украинская сторона начнет его прокачку в направлении стран ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер заявила после подписания контракта о поставке газа в Украину.

«Мы будем возобновлять транзит газа сразу после того, как этот газ поступит в газотранспортную систему Украины для Европы, никаких задержек не будет со стороны Украины, и технически будет сделано все так, как нужно – надежно и качественно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ГТС Украины будет функционировать нормально, нормально ремонтироваться, модернизироваться. «Украина и дальше будет надежным партнером в транзите российского газа в Европейский Союз. И я уверена, что, так как она была и в 2008 году использована на полную мощность – рекордный объем российского газа был прокачан в Европу, также это будет и дальше. Именно потому, что мы будем чувствовать доверие друг к другу и надежность партнерства», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 января НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

Цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли. Но перед подписанием документов заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена за газ для Украины в 2009 году может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров.

После церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 годы премьер-министр Российской Федерации В.ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года – 1,7 долл. на 100 км за 1 тысячу кубометров газа.