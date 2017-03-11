Восемь нардепов ни разу не проголосовали за два месяца работы - Комитет избирателей Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитет избирателей Украины, среди них экс-радикал Андрей Артеменко, члены «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, член «Народного фронта» Денис Дзензерский, внефракционные Павел Балога и Андрей Билецкий, а также разыскиваемые украинскими властями Сергей Клюев и Александр Онищенко.

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Кроме того, еще 63 депутата приняли участие в менее чем 10% голосований. Из этих депутатов 22 - представители «Оппозиционного блока», говорится в сообщении.

«Такие результаты свидетельствуют о том, что «Оппозиционный блок» построил работу в парламенте в формате бойкота. Депутаты показательно не голосуют, привлекая к себе внимание. К примеру, лидер фракции Юрий Бойко за последние два месяца проголосовал лишь дважды. И это при том, что он посетил все заседания Рады. Сергей Левочкин проголосовал один раз, Наталия Королевская – 4 раза, Вадим Рабинович – 3 раза из 481 возможных», – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Относительно других лидеров фракций, то, по данным КИУ, наиболее ответственно к голосованиям относились руководители «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко». Так, Максим Бурбак принял участие в 77% голосований, Игорь Грынив – 75%. Всего лишь два народных депутата (Виктор Пинзеник и Григорий Шверк) проголосовали в 100% случаев.

Ранее в КИУ назвали фамилии депутатов, которые в этом году пропустили все заседания Верховной Рады.