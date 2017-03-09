Топ-5 нардепов-прогульщиков: КИУ назвал фамилии избранников, пропустивших все заседания ВР в 2017 году

Как говорится в сообщении Комитета, в рамках проекта дословно проанализированы посещения народными депутатами заседаний Рады в январе-феврале 2017 года. По данным письменной и электронной регистрации пятеро народных депутатов еще ни разу в 2017 году не присутствовали на пленарных заседаниях Верховной Рады.

«Среди них члены «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Билецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которые разыскиваются украинскими властями. Андрей Билецкий 22 февраля озвучил с парламентской трибуны требования участников протеста возле ВР, но в парламенте зарегистрирован не был», – говорится в сообщении.

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По данным письменной регистрации ни одного заседания в 2017 году также не посетили члены «Оппозиционного блока» Михаил Добкин и Юрий Солод. Однако по данным электронной регистрации эти депутаты были на рабочем месте, но участия в голосовании не принимали (пропущено 99% голосований). Поэтому их участие в работе Рады под вопросом.

Кроме того, упомянутые народные депутаты в январе-феврале не посещали заседания профильных Комитетов Рады. Так, Дмитрий Добкин пропустил оба заседания Комитета по вопросам аграрной политики в феврале, а Юрий Солод – оба заседания Комитета по вопросам финансовой политики. Евгений Бакулин пропустил заседание Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма 17 января и 7 февраля.

В целом в январе-феврале 2017 года состоялось 18 пленарных заседаний Верховной Рады.

Комитет напоминает, что согласно части первой статьи 26 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью.