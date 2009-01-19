Литвин, «не претендуя ни на что», предлагает отменить квоты в Кабмине

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что в его фракции «наиболее квалифицированные люди» и призывает при кадровых изменениях в правительстве отойти от квотного принципа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что Блок Литвина «не претендовал и не претендует на кадровые должности».

По его словам, в то же время никто не может отрицать, что «наиболее квалифицированные люди» находятся в его политической силе.

Он подчеркнул, что предложения, которые будут вноситься относительно изменений в составе правительства, необходимо согласовать с тем, чтобы они нашли поддержку в парламенте. В.ЛИТВИН отметил, что необходимо отойти «от железобетонного квотного принципа». По его словам, выбирать людей на министерские должности нужно исходя из принципа, что это сделано «не потому, что выпало счастье получить соответствующую квоту, а потому, что человек имеет соответствующую профессиональную подготовку». «Роскоши – удовлетворять политические пропорции Украина и правительство не имеет», - добавил В.ЛИТВИН. Он также отметил, что парламент должен рассмотреть программу деятельности правительства, которая должна стать «результатом коллективных наработок». Он отметил, что будет отстаивать позицию, когда парламент должен выполнять и контролирующие функции, а также будет настаивать на том, чтобы решения ВР были «безусловно выполнены» и никто не имел права их игнорировать. Он отметил, что руководству государства нужно отойти от практики восприятия парламента «как профсоюза».