Томенко дал Януковичу урок арифметики

Назначение нового состава правительства возможно лишь при условии создания новой коалиции между Партией регионов во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, комментируя вчерашнее заявление В.ЯНУКОВИЧА, что фракция Партии регионов будет настаивать на отставке правительства.

Заместитель председателя ВР назвал странным заявление В.ЯНУКОВИЧА, что в прошлый раз при голосовании вопроса относительно выражения недоверия Кабмину не хватило только голосов фракции КПУ.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что 11 июля 2008 года за отставку правительства проголосовали всего 174 народных депутата. При этом, добавил он, это были 172 из 175 депутатов от фракции Партии регионов и 2 депутата от “Единого центра”, который входит в состав фракции НУ-НС. Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что даже в случае поддержки отставки правительства всеми 27 депутатами от КПУ, не нашлось бы в ВР достаточного количества голосов.

“Во время голосования в июле 2008 года, и во время возможного голосования в феврале за отставку правительства голосов лишь фракции Партии регионов и КПУ, даже с их сторонниками от “Единого Центра” недостаточно”, - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, для того, чтобы найти 226 голосов в ВР за отставку Кабмина, В.ЯНУКОВИЧУ необходимо убедить всех своих 175 депутатов фракции, поскольку в прошлый раз 2 нардепа голосовали против, а 1 воздержался. Кроме этого, необходимо заручиться и поддержкой фракции КПУ, депутатов от “Единого центра” и группы Вячеслава КИРИЛЕНКО “За Украину!”. Заместитель председателя ВР отметил, что вполне очевидно, что члены коалиции – БЮТ, Блок Литвина и большая часть фракции НУ-НС не будут голосовать за выражение недоверия правительству. В то же время, отметил он, даже если допустить положительное решение по этому вопросу, то нынешний состав Кабмина будет продолжать исполнять свои обязанности. Н.ТОМЕНКО объяснил это тем, что новое правительство возможно только после создания новой коалиции в ВР. “А другая коалиция может быть создана только усилиями сторонников ЯНУКОВИЧА и “Нашей Украины”. Поэтому для Партии регионов арифметика может быть только одна – новое свое правительство может быть сформировано как только будет сформирована коалиция с Виктором ЮЩЕНКО”, - сказал он.